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НовостиПроисшествия12 марта 2023 5:23

В Уфе спасатели помогли мальчику, который застрял в снегу

Школьник спрыгнул с забора и не смог выбраться
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
Фото: МЧС Башкирии

Фото: МЧС Башкирии

В Уфе сотрудники МЧС оказали помощь школьнику, который застрял в сугробе.

Неожиданная ситуация произошла в одном из дворов по улице Шафиева. В пресс-службе МЧС Башкирии сообщили, что там ребенок решил спрыгнуть с забора и застрял в мягком снегу. Товарищи безуспешно попытались ему помочь, а затем вызвали спасателей.

Сотрудники МЧС оперативно поспособствовали освобождению ребенка из снежного плена. Известно, что школьник никаких травм при приземлении не получил.

Напомним, что похожая ситуация произошла в Башкирии 7 марта. Тогда на школьника обрушилась огромная гора снега в Бижбулякском районе республики. Выбраться из-под завалов ему помогли прохожие.