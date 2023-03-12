В Уфе спасатели помогли мальчику, который застрял в снегу

Фото: МЧС Башкирии

В Уфе сотрудники МЧС оказали помощь школьнику, который застрял в сугробе.

Неожиданная ситуация произошла в одном из дворов по улице Шафиева. В пресс-службе МЧС Башкирии сообщили, что там ребенок решил спрыгнуть с забора и застрял в мягком снегу. Товарищи безуспешно попытались ему помочь, а затем вызвали спасателей.

Сотрудники МЧС оперативно поспособствовали освобождению ребенка из снежного плена. Известно, что школьник никаких травм при приземлении не получил.

Напомним, что похожая ситуация произошла в Башкирии 7 марта. Тогда на школьника обрушилась огромная гора снега в Бижбулякском районе республики. Выбраться из-под завалов ему помогли прохожие.