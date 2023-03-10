В 2023 году в Уфе отремонтируют 172 подъезда в 54 жилых домах

фото: ufacity.info

В Уфе в текущем году по комплексной программе отремонтируют 172 подъезда в 54 многоквартирных домах. Об этом в своих соцсетях 9 марта сообщила мэр Ратмир Мавлиев.

– В перечень работ входит ремонт входной группы, установка новой тамбурной двери, пластиковых окон, почтовых ящиков, энергосберегающих светильников, а также штукатурно-малярные работы, – написал сити-менеджер.

Он отметил, что в каждом доме будут организованы встречи с жильцами, на которых те сами выберут вид и цвет отделки стен. Ниже представлен список с адресами домов, где будут ремонтировать подъезды.

фото: vk.com // Ратмир Мавлиев

В мэрии добавили, что всего в 2023 году в Башкирии по программе комплексного ремонта обновят 752 подъезда в 274 домах. 90% денег на эту работу выделил региональный бюджет, оставшиеся 10% предоставят сами муниципалитеты. В администрации также подчеркнули, что программа финансируется не на деньги собственников, собранные на капремонт.