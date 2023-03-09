В Уфе для строительства новых объектов снесут Гагаринский рынок

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В уфимском микрорайоне «Сипайлово» снесут Гагаринский рынок. Соответствующее постановление, подписанное главой городской администрации Ратмиром Мавлиевым, было опубликовано на сайте мэрии.

Согласно документу, на территории предполагается снос объектов общей площадью 5671,82 квадратных метров: это торговые павильоны, хозяйственные корпуса и склад. На их месте власти города планируют построить торгово-сервисный и физкультурно-оздоровительный комплексы, поликлинику на 600 посещений в смену с административно-хозяйственным корпусом, а также трансформаторной подстанции. Общая площадь проектируемых объектов составляет 15 047,8 квадратных метров.