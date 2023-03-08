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НовостиОбщество8 марта 2023 11:55

Хабиров поздравил женщин Башкирии с Международным женским днем

Глава республики обратился к представительницам прекрасного пола с поздравлением в честь 8 Марта
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил женщин республики с Международным женским днем. Свое поздравление представительниц прекрасного пола руководитель региона опубликовал на своей личной странице в социальных сетях.

В своем посте Хабиров пожелал женщинам здоровья, радости и тепла в отношениях.

– Нам, мужчинам, очень важно, чтобы вы были счастливы, тогда счастливы все. И мы все для этого делаем. Мира всем! –

Напомним, вчера, 7 марта, в Уфе в ходе праздничного концерта в честь 8 марта глава Башкирии Радий Хабиров поздравил женщин республики с Международным женским днем и вручил им государственные награды.