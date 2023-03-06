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НовостиОбщество6 марта 2023 8:37

Жителям Уфы пришлось откапывать застрявшую в снегу на дороге машину скорой помощи

Жалоба на инцидент появилась в соцсетях Хабирова
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
кадр видео: vk.com // Дмитрий Лугачев

кадр видео: vk.com // Дмитрий Лугачев

Жителям домов по улице Средней Шелководной в Советском районе Уфы пришлось откапывать машину скорой помощи – она застряла в снегу на дороге. Видео инцидента поделился горожанин Дмитрий Лугачев. Он разместил запись на страницах в соцсетях главы Башкирии Радия Хабирова и мэра Ратмира Мавлиева. Пока никакой публичной реакции от городских властей на обращение мужчины не поступило, хотя он опубликовал еще его три часа назад.

– Вот так ЖЭУ Советского района чистит дороги. Застряла скорая помощь, и ей помогают простые жители этого района. Какие меры принять еще, мы даже не знаем, – говорит мужчина за кадром.

На видео видно, как снег вокруг машины «скорой» убирают двое мужчин: один местный житель, а другой – медицинский сотрудник.

Напомним, в прошлом году в Уфе на дороге в снегу увязли сразу четыре автомобиля пожарных и медиков. Этот случай тогда тоже произошел на улице Шелководной, но уже не Средней, а Большой.