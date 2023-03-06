В кодексе о выборах Башкирии вступило в силу положение об иноагентах

В кодексе о выборах Башкирии в части агитационных материалов вступило в силу положение об иностранных агентах.

В кодексе о выборах Башкирии в части агитационных материалов вступило в силу положение об иностранных агентах. Соответствующую норму принял местный парламент. Документ подписал глава республики Радий Хабиров. Об этом 6 марта рассказала пресс-служба Госсобрания-Курултая.

В тексте закона теперь прописана необходимость четко указывать предупреждение об использовании в агитационных материалах высказываний людей, внесенных в реестр иностранных агентов. Такая информация должна занимать как минимум 15% печатной площади и быть ясно различимой на слух, если речь идет об аудиоматериале.

Как уточнил спикер Константин Толкачев, новая норма направлена на «снижение иностранного влияния на общественно-политические процессы внутри страны».