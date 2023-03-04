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НовостиОбщество4 марта 2023 14:33

В Башкирии объявили сбор нового добровольческого отряда «Ватан»

Сейчас ищут добровольцев уже во второй взвод
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Командир добровольческого отряда «Ватан» с позывным «Самурай» из Башкирии объявил о наборе желающих присоединиться. Об этом сообщил побывавший на СВО кандидат социологических наук Ильгиз Султанмуратов. По его словам, требуются добровольцы до 60 лет, сейчас уже собирают второй взвод.

Султанмуратов отметил, что новому отряду уже гарантировали поддержку в воинской части. Также со стороны республики обещают подъемные в размере 200 тысяч рублей и боевые выплаты по две тысяч рублей в сутки.

Он сообщил, что в отряде сейчас в основном люди с боевым опытом. До начала службы будет проходить слаживание, после добровольцев отправят на передовую.