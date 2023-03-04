В Уфе открыли новый магазин резидента «Алга» ZASPORT

Фото: глава Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что 4 марта в уфимском ТК «Планета» открылся новый магазин ZASPORT. Об этом он написал на странице своих социальных сетей.

По предоставленным данным, в магазине ZASPORT будут продавать спортивную и повседневную одежду, которую шьет один из резидентов особой экономической зоны «Алга». Компания также придумывает форму для олимпийский чемпионов. – Теперь в куртки и футболки от лучших дизайнеров нашей страны, которые придумывают форму для наших олимпийцев, мы сможем одеть и сборные команды нашей республики, – отметил Хабиров.