Трое начальников автоколонны «Башавтотранс» подозреваются во взятках

Троих начальников автоколонн Уфимского пассажирского автотранспортного предприятия №1 – филиала ГУП «Башавтотранс» подозревают в получении взятки. В настоящий момент по факту случившегося возбуждены уголовные дела. Дело раскрыли совместно сотрудники Следственного комитета Башкирии и МВД региона.

По предварительной версии, в период с 2018 по 2022 года фигуранты уголовных дел получали незаконное вознаграждение от водителей автобусов в обмен на более выгодное расписание и условия работы. Каждое вознаграждение колебалось от тысячи до пяти тысяч рублей.

Всего достоверно известно, что они получили около 360 тысяч рублей. Расследование уголовного дела продолжается.