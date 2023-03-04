Глава ГИБДД Башкирии обратился к местным жителям из-за ухудшения погоды

Фото: Владимир Севастьянов

Глава ГИБДД Владимир Севастьянов обратился с предупреждением из-за ухудшения погодных условиях на дорогах. Предостережение актуально, как минимум, на сегодняшний день, 4 марта. По предоставленным данным, ожидается ухудшение видимости, гололедица, снегопады.

– На дорогах Башкортостана продолжаются обильные снегопады. На дорогах снежный накат, гололедица, ухудшение видимости. Уважаемые водители, настоятельно рекомендую быть на дорогах более внимательными и осторожными, – отметил Севастьянов.

По его словам, для безопасности движения рекомендовано передвигаться с небольшой скоростью, соблюдать интервалы между автомобилями. Пешеходам нужно быть внимательными при переходе дорог.