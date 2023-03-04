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НовостиОбщество4 марта 2023 7:48

Глава ГИБДД Башкирии обратился к местным жителям из-за ухудшения погоды

В республике ожидаются сильные снегопады
Источник:kp.ru
Фото: Владимир Севастьянов

Фото: Владимир Севастьянов

Глава ГИБДД Владимир Севастьянов обратился с предупреждением из-за ухудшения погодных условиях на дорогах. Предостережение актуально, как минимум, на сегодняшний день, 4 марта. По предоставленным данным, ожидается ухудшение видимости, гололедица, снегопады.

– На дорогах Башкортостана продолжаются обильные снегопады. На дорогах снежный накат, гололедица, ухудшение видимости. Уважаемые водители, настоятельно рекомендую быть на дорогах более внимательными и осторожными, – отметил Севастьянов.

По его словам, для безопасности движения рекомендовано передвигаться с небольшой скоростью, соблюдать интервалы между автомобилями. Пешеходам нужно быть внимательными при переходе дорог.