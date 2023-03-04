В деревне Башкирии в бытовке нашли сгоревшее тело мужчины

Фото: МЧС Башкирии

В МЧС Башкирии сообщили о смертельном пожаре, который произошел минувшей ночью, 4 марта, в Мечатлинском районе. В результате случившегося на месте ЧП обнаружили тело в бане, предварительно мужчины. В ведомстве уточнили, что пожар зарегистрирован на Айской улице в деревне Сельзегутово. Огонь начался в бревенчатом здании, предварительно установлено, что это была бытовка. Когда спасатели прибыли на место происшествия, строение горело открытым пламенем. Огонь удалось ликвидировать в течение 20 минут. Тело погибшего обнаружили во время проливки и разбора конструкции. Предварительно скончавшийся был мужского пола. На месте ЧП работают дознаватели и оперативники.