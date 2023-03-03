В Башкирии загорелся магазин на площади 500 кв. м

фото: прокуратура РБ

Вечером 3 марта в башкирском поселке Чишмы загорелся магазин «Светофор». Площадь пожара на его кровле достигла 500 квадратных метров. Об этом сообщило региональное МЧС.

– На тушение подано три ствола. Из здания эвакуировано более 20 пропановых баллонов. Силы и средства привлечены по повышенному рангу сложности. Организован подвоз воды, – рассказали в экстренном ведомстве.

фото: МЧС РБ

Там передали, что погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет. Сейчас к тушению пожара привлечено более 30 человек и девять единиц техники. На месте происшествия также работает эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС. Тушением руководит замначальника главного управления ведомства Виталий Барзайкин.

фото: МЧС РБ

Прокуратура Башкирии тем временем поставила на контроль установление причин и обстоятельств инцидента.