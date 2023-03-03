«Салават Юлаев» разгромил «Адмирал» во втором матче серии плей-офф КХЛ

фото: ХК "Салават Юлаев"

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» на домашней арене разгромил владивостокский «Адмирал» во втором матче серии плей-офф КХЛ. Игра состоялась 3 марта и завершилась со счетом 5:2.

Хозяева сходу начали атаковать и уже на 2-й минуте открыли счет благодаря броску Шакира Мухамадуллина. Гости практически сразу сравняли – отличился Михал Криштоф. Во второй части первой двадцатиминутки «юлаевцы» забили еще две шайбы, их оформили Данил Башкиров и Александр Кадейкин.

Во втором периоде СЮ увеличил отрыв от соперника до неприличного – 5-1. Голами отметились Иван Дроздов и Саша Хмелевский. На это «Адмирал» смог ответить лишь одной шайбой, которую забил Антон Берлёв.

«Салават Юлаев» (Уфа) – «Адмирал» (Владивосток) – 5:2 (3:1, 2:1, 0:0).

Счёт в серии: 1:1.

Голы:

1:0 (1:52) – Шакир Мухамадуллин;

1:1 (4:27) – Михал Криштоф;

2:1 (14:43) – Данил Башкиров;

3:1 (19:21) – Александр Кадейкин;

4:1 (29:33) – Иван Дроздов;

5:1 (30:49) – Саша Хмелевский;

5:2 (37:56) – Антон Берлёв.

В следующий раз «Салават Юлаев» встретится с «Адмиралом» уже во Владивостоке в воскресенье, 5 марта.