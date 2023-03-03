В Уфе вечером 3 марта эвакуировали посетителей ТЦ «Центральный»

кадр видео: телеграм // @Ufa_rb | Новости. Уфа Башкортостан

Сегодня вечером, 3 марта, в Уфе эвакуировали посетителей торгового комплекса «Центральный». Сообщение об этом появилось в городских телеграм-каналах. На кадрах с места происшествия слышно пожарную тревогу и видно машину МЧС.

«КП-Уфа» обратилась за комментарием в пресс-служу экстренного ведомства. Там рассказали, что переполох произошел из-за того, что в здании ТЦ подгорела пища в микроволновке. Никакого возгорания при этом не возникло, пострадавших нет. Всего, по подсчетам МЧС, из комплекса было эвакуировано 300 человек.