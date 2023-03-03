Житель Башкирии сел пьяным за руль и погубил в ДТП свою жену

фото: ГИБДД РБ

В Башкирии вынесли приговор жителю Куюргазинского района, который сел пьяным за руль и погубил в ДТП свою жену. Об этом сообщила пресс-служба Кумертауского межрайонного суда.

Авария случилась еще в августе прошлого года. На улице Центральной в деревне Арслано-Амекачево 61-летний мужчина за рулем ВАЗ-2111 не справился с управлением, опрокинул автомобиль, который впоследствии врезался в бетонные плиты и забор.

В результате инцидента до приезда медиков погибла супруга 57-летняя супруга водителя – она сидела впереди и не была пристегнута ремнем безопасности. Ее муж при этом практически не пострадал. В ходе разбирательства выяснилось, что он находился в состоянии опьянения – алкотестер показал у него 1,121 мг спиртного на литр выдыхаемого воздуха.

Против водителя было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения со смертельным исходом. Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы в колонии-поселении.