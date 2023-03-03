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НовостиОбщество3 марта 2023 15:48

Башкирское управление Минюста России возглавил экс-прокурор Руслан Зубаиров

Накануне его представил вице-премьер регионального правительства
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: телеграм // Ирек Сагитов

фото: телеграм // Ирек Сагитов

Начальником башкирского управления министерства юстиции России назначили Руслана Зубаирова. Соответствующий приказ федерального ведомства был подписан еще 1 февраля. Об этом в своем телеграм-канале 2 марта сообщил вице-премьер регионального правительства Ирек Сагитов.

– С коллегами в режиме ВКС [видеоконференцсвязи] с заместителем министра юстиции Российской Федерации Али Дадашевичем Алхановым представили Руслана Маратовича, – рассказал чиновник.

Ранее Зубаиров работал на различных должностях в органах прокуратуры: он прошел путь от помощника прокурора Калининского района Уфы до зама прокурора Башкирии. По словам Сагитова, у нового главы местного управления Минюста РФ есть «необходимый багаж знаний и управленческий опыт».