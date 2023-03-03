Зампред правительства России Чернышенко оценил туристический потенциал Башкирии

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко во время своего визита в Уфу 3 марта оценил туристический потенциал Башкирии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко во время своего визита в Уфу 3 марта оценил туристический потенциал Башкирии. В сопровождении главы республики Радия Хабиров высокопоставленный чиновник посетил «Арт-квадрат», где проходит первый туристический фестиваль «TERRA BASHKIRIA.

– Удобное географическое расположение, транспортная доступность, уникальное природно-рекреационные условия стимулируют развитие туристического потенциала Башкортостана, – отметил Чернышенко. – Сегодня важно в сотрудничестве с Корпорацией «Туризм.РФ» привлекать инвестиции для создания новых объектов размещения с учётом ежегодно растущего турпотока в регион.

В администрации главы Башкирии напомнили, что в 2022 году в республике совершили 1,9 млн туристический поездок. В текущем году этот показатель планируется довести до 2,3 млн. Кроме того, в 2023 году в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в республику привлекли рекордный объем федеральной поддержки – 550,2 млн рублей, что в 10 раз больше, чем было в 2022-м.