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НовостиОбщество3 марта 2023 15:11

Зампред правительства России Чернышенко оценил туристический потенциал Башкирии

Высокопоставленный чиновник посетил столицу республики Уфу 3 марта
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко во время своего визита в Уфу 3 марта оценил туристический потенциал Башкирии

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко во время своего визита в Уфу 3 марта оценил туристический потенциал Башкирии

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко во время своего визита в Уфу 3 марта оценил туристический потенциал Башкирии. В сопровождении главы республики Радия Хабиров высокопоставленный чиновник посетил «Арт-квадрат», где проходит первый туристический фестиваль «TERRA BASHKIRIA.

– Удобное географическое расположение, транспортная доступность, уникальное природно-рекреационные условия стимулируют развитие туристического потенциала Башкортостана, – отметил Чернышенко. – Сегодня важно в сотрудничестве с Корпорацией «Туризм.РФ» привлекать инвестиции для создания новых объектов размещения с учётом ежегодно растущего турпотока в регион.

В администрации главы Башкирии напомнили, что в 2022 году в республике совершили 1,9 млн туристический поездок. В текущем году этот показатель планируется довести до 2,3 млн. Кроме того, в 2023 году в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в республику привлекли рекордный объем федеральной поддержки – 550,2 млн рублей, что в 10 раз больше, чем было в 2022-м.