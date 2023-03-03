В выходные дни 4 и 5 марта на Башкирию снова обрушится снег

В ближайшие выходные дни, 4 и 5 марта, на Башкирию вновь обрушится снег Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ближайшие выходные дни, 4 и 5 марта, на Башкирию вновь обрушится снег. Об увеличении снежного покрова в субботу и воскресенье предупредили синоптики регионального Гидрометцентра.

Как пояснили специалисты, после короткого перерыва с северо-запада России к территории Башкирии подойдет очередной атмосферный фронт. Вместе с его приходом в республике ожидаются осадки различной интенсивности в виде снега – в том числе и мокрого, – местами гололед, на отдельных участках дорог появятся снежные заносы.

Температура воздуха ночью составит -3,-8. Днем столбики термометров покажут 0,-5°.

В начале следующей недели характер погоды в регионе существенно не изменится, добавили синоптики.