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НовостиОбщество3 марта 2023 14:10

Минздрав Башкирии опубликовал график работы медучреждений 8 марта

Профильные организации будут оказывать помощь по субботнему режиму
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Оказание медицинской помощи в медучреждениях будет организовано по графику субботы с 08:00 до 17:00

Оказание медицинской помощи в медучреждениях будет организовано по графику субботы с 08:00 до 17:00

Министерство здравоохранения Башкирии опубликовало график работы медицинских учреждений в Международный день 8 марта. Профильные организации будут оказывать помощь по субботнему режиму.

– Оказание медицинской помощи в медучреждениях будет организовано по графику субботы с 08:00 до 17:00 с приемом вызовов, в том числе неотложных до 16.00, – пояснили в ведомстве.

Привиться от коронавируса 8 марта жители республики смогут пройти с 8:00 до 20:00. Для удобства также будут работать мобильные пункты вакцинации.