На следующей неделе в девяти жилых домах Уфы отключат воду

На следующей неделе в девяти жилых домах Уфы отключат холодную воду Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На следующей неделе в девяти жилых домах Уфы отключат холодную воду. Это связано с плановым ремонтом пожарных гидрантов. Соответствующее объявление появилось на сайте «Уфаводоканала».

Все отключения запланированы в один день – в четверг, 9 марта. С 10:00 до 18:00 холодное водоснабжение перекроют в домах по улицам Центральной, 22а и Левитана, 21 и 23 в Демском районе, а с 10:00 до 19:00 – на проспекте Октября, 107, 109, 109/1, 109/2, 111 и 111/3 в Орджоникидзевском.

Напомним, накануне из-за коммунальной аварии на трубопроводе без воды остались девять жилых домов, поликлиника и детсад.