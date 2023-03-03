За сутки от коронавируса в Башкирии скончались еще два человека

Диагностировали COVID-19 еще 245 жителям республики. Всего на территории региона было зарегистрировано более 355,6 тыс. случаев инфицирования Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии за последние сутки от коронавируса скончались два пациента. С начала пандемии жертвами инфекции стали 6 014 человек. Об этом 3 марта сообщил местный Минздрав.

Диагностировали COVID-19 еще 245 жителям республики. Всего на территории региона было зарегистрировано более 355,6 тыс. случаев инфицирования. Переболели коронавирусом свыше 347,4 тыс. человек, 187 из них выписались по выздоровлению за минувшие 24 часа.

Прямо сейчас носителями инфекции являются 2 143 жителя Башкирии: 155 пациентов лежат в ковид-госпиталях, остальные лечатся дома.