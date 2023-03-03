Мэрия Уфы увеличила размер компенсации расходов на похороны

Мэрия Уфы с 1 февраля установила новый размер компенсации расходов на похороны – 8 962 рубля, что на 953 рубля больше, чем было в прошлом году Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мэрия Уфы с 1 февраля установила новый размер компенсации расходов на похороны – 8 962 рубля, что на 953 рубля больше, чем было в прошлом году. Соответствующее постановление подписал глава города Ратмир Мавлиев. Документ был опубликован на сайте администрации 1 марта.

В указанную сумму входят оплата услуг по предоставлению и доставке гроба (2 345 руб.), перевозке тела (2 572 руб.) и погребение (4 044 руб.). За оформление документов, необходимых для погребения, плата не взимается.

Согласно другому постановлению Мавлиева, те же 8 962 рубля будут предоставлены на погребение жителей, у которых нет супруга или близких родственников.