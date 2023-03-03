Хабиров сделал ежегодными гранты для молодых ученых в 200 млн рублей

Глава Башкирии Радий Хабиров сделал ежегодными гранты для молодых учебных в размере 200 млн рублей

Глава Башкирии Радий Хабиров сделал ежегодными гранты для молодых учебных в размере 200 млн рублей. Соответствующий указ был опубликован на сайте правовой информации 3 марта.

Согласно старой редакции указа, гранты в виде субсидий на проведение стажировок и улучшение условий жилья для молодых научно-педагогических работников предполагалось выделить только на один год – 2022-й. Новые поправки в документ предусматривают ежегодные ассигнования из республиканского бюджета.

В обновленном указе Хабиров поручил Минобру Башкирии до 1 апреля текущего года внести соответствующие изменения в порядок предоставления грантов, а местному правительству – предусматривать субсидии при формировании проектов бюджета.