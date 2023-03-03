Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 марта 2023 11:23

Хабиров сделал ежегодными гранты для молодых ученых в 200 млн рублей

Субсидии будут выделяться на стажировки и улучшение условий жилья научно-педагогических работников
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Глава Башкирии Радий Хабиров сделал ежегодными гранты для молодых учебных в размере 200 млн рублей

Глава Башкирии Радий Хабиров сделал ежегодными гранты для молодых учебных в размере 200 млн рублей

Глава Башкирии Радий Хабиров сделал ежегодными гранты для молодых учебных в размере 200 млн рублей. Соответствующий указ был опубликован на сайте правовой информации 3 марта.

Согласно старой редакции указа, гранты в виде субсидий на проведение стажировок и улучшение условий жилья для молодых научно-педагогических работников предполагалось выделить только на один год – 2022-й. Новые поправки в документ предусматривают ежегодные ассигнования из республиканского бюджета.

В обновленном указе Хабиров поручил Минобру Башкирии до 1 апреля текущего года внести соответствующие изменения в порядок предоставления грантов, а местному правительству – предусматривать субсидии при формировании проектов бюджета.