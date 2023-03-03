В 2025 году в Башкирии запустят химический завод за 21 млрд рублей

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В 2025 году в Стерлитамакском районе Башкирии на территории особой экономической зоны «Алга» запустят химический завод по производству синтетических высших жирных спиртов. Компания «Фарус» вложит в создание предприятия более 21 млрд рублей. Проект имеет статус приоритетного. 2 марта глава республики Радий Хабиров встретился с руководством фирмы. Об этом сообщила пресс-служба его администрации.

– К концу 2025 года мы должны запустить завод. Мощность производства – 48 тысяч тонн высших жирных спиртов в год. Предприятие будет выпускать ещё ряд дефицитных для России продуктов, например, триэтилалюминий, – рассказал председатель правления компании Линар Фаттахов.

Новый завод будет производить продукцию, заменяющую зарубежные аналоги компонентов для производства средств личной гигиены, топливных присадок, лакокрасочных материалов, пластификатов, пестицидов и удобрений. Строительство предприятия начнется в октябре 2023 году. Завод обеспечит работой 400 человек. Набор специалистов уже начался в Уфе и Салавате.