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НовостиОбщество3 марта 2023 10:16

3 и 4 марта ГИБДД проведет в Уфе массовые проверки водителей

Рейды направлены на предупреждение нарушений правил дорожного движения
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
3 и 4 марта ГИБДД проведет в Уфе массовые проверки водителей. Рейды направлены на предупреждение нарушений правил дорожного движения

3 и 4 марта ГИБДД проведет в Уфе массовые проверки водителей. Рейды направлены на предупреждение нарушений правил дорожного движения

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня и завтра, 3 и 4 марта ГИБДД проведет в Уфе массовые проверки водителей. Рейды направлены на предупреждение нарушений правил дорожного движения. Об этом предупредила пресс-служба городской Госавтоинспекции.

– Особое внимание будет уделено на пресечение управления транспортным средством водителями, находящимися в состоянии опьянения и перевозящих детей-пассажиров с нарушением требований законодательства, – передали в дорожной полиции.

Ведомство призвало водителей быть внимательными, использовать ремни безопасности, соблюдать боковой интервал и дистанцию, а также воздержаться от поездок в пьяном состоянии.