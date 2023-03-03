В Уфе в день визита вице-премьера России открыли футбольный манеж

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Сегодня, 3 марта, в уфимском микрорайоне «Черниковка» в день визита вице-премьера России Дмитрия Чернышенко открыли футбольный манеж. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава Башкирии Радий Хабиров.

Объект построили в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». Его площадь составляет 6,5 тысяч квадратных метров. Планируется, что там будут заниматься как профессиональные спортсмены, так и дети.

В день открытия манежа на его площадке манежа стартовал турнир по фиджитал-футболу «Я – герой».

Фиджитал-футбол – это совмещение интерактивного и реального футбола. Сначала игроки состязаются в видеоигре, а потом на реальном поле. Виртуальные и реальные голы суммируются.

– На открытии манежа 669 футболистов республики установили новый рекорд мира по чеканке мяча в помещении, – также поведал глава республики в своей публикации.