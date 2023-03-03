В Башкирии попал в ДТП автобус с 22 школьниками

Фото: ГИБДД Башкирии

Сегодня утром, 3 марта, в Стерлитамаком районе Башкирии попал в ДТП школьный автобус. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Согласно предварительным данным, авария случилась на 15 километре дороги Стерлитамак-Федоровка. Автобус Peugeot Boxer с 22 детьми в салоне под управлением 54-летнего водителя при выезде на главную дорогу столкнулся с ВАЗ-21099.

К счастью, в результате ДТП никто не погиб и не пострадал. Как стало известно, детей везли в школу села Айгулево. Когда случилась авария, оставалось доехать около 500 метров.

– Ученики сами пешком дошли до образовательной организации. По факту ДТП проводится проверка, – рассказал Владимир Севастьянов.