В Башкирии 4 марта прогнозируют гололед, снегопады и холода до -16°

Фото: Олег УКЛАДОВ

Завтра, 4 марта, в Башкирии прогнозируют осадки и холода. Об этом рассказала пресс-служба регионального МЧС.

В первый выходной весны жителям республики стоит ожидать облачную погоду с прояснениями, пройдут небольшие и умеренные снегопады. Ветер будет южный, юго-западный 9-14 метров в секунду.

Грядущая ночь выдастся холодной, температура воздуха опустится до -6,-11°, а при прояснениях – до -16°. Днем станет теплее – 0,-5°.

Из-за осадков на региональных дорогах образуются снежные заносы и накат, а также гололедица, днем в некоторых районах – гололед. На отдельных участках из-за погодных явлений ухудшится видимость до одного-двух километров.