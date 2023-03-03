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НовостиПроисшествия3 марта 2023 9:00

В Башкирии 2-летний мальчик обварился кипятком

Он получил ожоги первый и второй степени
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии двухлетний мальчик обварился кипятком. Об этом «КП-Уфа» рассказала пресс-служба регионального Министерства здравоохранения.

Пострадавшего ребенка доставили в реанимацию. Специалисты диагностировали у него ожоги 12% тела первой и второй степени. В настоящее время он находится в состоянии средней тяжести, его отправили в ожоговый центр в Уфу.

Напомним, похожий случай произошел в августе прошлого года в Уфе. Годовалый ребенок опрокинул на себя чашку с кипятком. Он получил ожоги лица первой и второй степени.