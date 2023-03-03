На трассе Уфа-Инзер-Белорецк застряла машина с беременной женщиной и годовалым ребенком

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Сегодня утром, 3 марта, на трассе в Белорецком районе Башкирии застряла машина молодой семьи. О происшествии на своей личной странице в социальных сетях рассказал председатель Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров.

ЧП случилось на трассе Уфа-Инзер-Белорецк. На повороте в деревню Нукатово застрял ВАЗ-2107, в котором находились три человека, среди которых были беременная женщина и годовалый ребенок.

На место происшествия оперативно прибыли специалисты Госкомитета. Выяснилось, что у «семерки» неисправна ходовая часть. Пассажиры были эвакуированы до дома. Никому, к счастью, медицинская помощь не потребовалась.