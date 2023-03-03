В Башкирии в ДТП с груженной лошадьми «Газелью» разбились 3 человека

Фото: ГИБДД Башкирии

Вчера днем, 3 марта, в Белокатайском районе Башкирии случилась авария, в которой пострадали несколько человек. О происшествии в своем телеграм-канале рассказала глава региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась на 16 километре Новобелокатай-Белянка-Перевоз. 53-летний житель Свердловской области за рулем грузовика ГАЗ, как предполагается, из-за сильного ветра потерял управление и врезался во встречную «Ниву». В результате столкновения 32-летний водитель легковушки и его два пассажира (мужчины 49 и 58 лет) получили увечья.

Известно, в кузове «Газели» находились две лошади, которые в ДТП никаких травм не получили. По факту произошедшего началось разбирательство.