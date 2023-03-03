В Уфе водитель Kia Rio наехал на 8-летнюю девочку

Фото: ГИБДД Уфы

Вчера днем, 2 марта, в Советском районе Уфы в ДТП с иномаркой пострадал ребенок. О произошедшем рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

28-летний мужчина за рулем Kia Rio ехал по улице Николая Дмитриева в сторону бульвара Хадии Давлетшиной. В момент, когда восьмилетняя девочка переходила дорогу в неустановленном для этого месте, водитель наехал на нее. В результате случившегося ребенок получила тяжелые травмы, ее госпитализировали.

В настоящее время по факту аварии ведется административное расследование.