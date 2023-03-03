Фото: Николай ХИЖНЯК

Сегодня, 3 марта, в Уфу прибыл вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Об этом рассказала пресс-служба главы Башкирии.

В столице Башкирии заместитель председателя федерльного правительства встретится с молодыми учеными и технологическими предпринимателями. Также у вице-премьера будет встреча с главой республики Радием Хабировым.

Помимо прочего, Дмитрий Чернышенко проведет совещание по вопросам социально-экономического развития и реализации проектов в рамках института кураторства федерального округа.