Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня утром, 3 марта, в Башкирии сняли ограничение движения на трассе Уфа-Инзер-Белорецк. Об этом рассказала пресс-служба регионального Министерства транспорта и дорожного хозяйства.

Ограничительные мера были введены вчера вечером из-за непогоды на участке с 67 по 205 километр – от села Архангельского до города Белорецка. Ограничение действовало до 08:00 сегодняшнего дня.

– Проезд открыт для любых видов транспорта, – сообщил Минтранс республики.

Напомним, за последнее время ограничения движения на трассе Уфа-Инзер-Белорецк вводились уже дважды: вчера вечером и сегодня днем.