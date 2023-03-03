Фото: Иван МАКЕЕВ

В Уфе 4 и 5 марта пройдут сельскохозяйственные ярмарки. О них рассказала пресс-служба городской администрации.

Завтра граждане смогут купить продукты, овощи, мясную продукцию и мед напрямую республиканских производителей на улице Правды на участке от Таллинской до Ухтомского, площадке возле парка «Волна», площади имени Серго Орджоникидзе, перед Дворцом спорта и Дворцом молодежи.

На следующей день останется работать лишь две площадки – на площади Орджоникидзе и перед Дворцом спорта.

Режим работы ярмарок и в субботу, и воскресенье будет одним и тем же – с 09:00 до 16:00.