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2 марта глава Башкирии Радий Хабиров встретился с руководителем Рослесхоза Иваном Советниковым. Стороны обсудили укомплектованность региона лесопожарной техникой и меры по сохранению лесов. Об этом сообщила пресс-служба руководителя республики.

В 2023 году Башкирия намерена потратить 52,8 млн рублей федеральных денег на покупку спецтехники для борьбы с лесными пожарами. Это позволит повысить оснащенность региона в этой сфере с 88,4% до 93%. Всего в республике сейчас задействовано 283 единицы техники и оборудования для лесного пожаротушения. В их число входит и вертолет Ка-32 производства кумертауского авиапредприятия.

На встрече Хабиров также рассказал, что Башкирия намерена каждый год восстанавливать лесов относительно уровня их добычи. За прошлый год республика превысила плану более чем на 30%.