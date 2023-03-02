В Башкирии из-за плохой погоды вновь ограничили движение по трассе Уфа-Инзер-Белорецк

В Башкирии вечером 2 марта из-за непогоды – снегопада и метели – снова ограничили движение автобусов и грузовиков по трассе Уфа-Инзер-Белорецк Фото: Олег УКЛАДОВ

В Башкирии вечером 2 марта из-за непогоды – снегопада и метели – снова ограничили движение автобусов и грузовиков по трассе Уфа-Инзер-Белорецк. Как и накануне, мера будет действовать на участке с 67 по 205 километр – от села Архангельского до города Белорецка. Мера будет действовать до 8:00 3 марта. Об этом в своем телеграм-канале предупредил начальник региональной ГИБДД Владимир Севастьянов.

– Время снятия ограничения может быть изменено, – написал главный гаишник республики.

Напомним, за последние сутки ограничение движения на трассе Уфа-Инзер-Белорецк вводились уже дважды: вчера вечером и сегодня днем.