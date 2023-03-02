Министр просвещения России Сергей Кравцов дал совет студентке колледжа из Башкирии

Зарина Мирабдуллаева // фото: БГПУ

Министр просвещения России Сергей Кравцов дал совет студентке третьего курса колледжа БГПУ имени Акмуллы Зарине Мирабдуллаевой. Высокопоставленный чиновник обратился к девушке во время открытия Года педагога и наставника, которое прошло в Центре знаний «Машук». Стенограмма беседы появилась на сайте БГПУ.

Мирабдуллаева рассказала Кравцову, что с уже год проходит практику в школе и с удовольствием уже сейчас трудоустроилась бы туда, однако студенты ссузов не имеют возможности работать официально. Она попросила разрешить учащимся старших и выпускных курсов совмещать работу в школе и учебу.

Глава Минпросвещения поддержал предложение студентки и отметил, что «это станет серьезной поддержкой нашим педагогам». Также Кравцов дал совет Мирабдуллаевой: «В своей педагогической деятельности вы будете сталкиваться с трудностями, и может быть так, что опустятся руки. Никогда не вешайте нос, и все у вас получится!».

Зарина Мирабдуллаева после окончания колледжа намерена поступить в БГПУ и стать коррекционным педагогом. Студентка является стипендианткой правительства России.