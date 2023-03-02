Минздрав назвал основные причины смертности в Башкирии с начала 2023 года

Министерство здравоохранения Башкирии назвало основные причины смертности в республике с начала 2023 года – с 1 января по 23 февраля

Министерство здравоохранения Башкирии назвало основные причины смертности в республике с начала 2023 года – с 1 января по 23 февраля. Статистику на оперативном совещании ведомства 2 марта озвучила первый замминистра Гульнар Зиннурова.

По словам чиновницы, основными причинами смертности в регионе стали болезни системы кровообращения (40% от общего числа факторов), новообразования (12,9%), а также болезни органов дыхания (7,8%) и пищеварения (6,2%).

Накануне стало известно, что от отравления алкоголем в Башкирии за январь текущего года скончались 15 человек, а от передозировки наркотиками – 14.