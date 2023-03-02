В Башкирии осудили виновного в гибели двух рабочих на нефтеперерабатывающем заводе

фото: телеграм // sledcom02

В башкирском городе Салавате вынесли приговор начальнику цеха на нефтеперерабатывающем заводе, по вине которого от термических ожогов погибли двое рабочих. Мужчину судили по уголовному делу о нарушении требований промышленной безопасности со смертельным исходом. Об этом 2 марта сообщил Следственный комитет республики.

Инцидент произошел еще 3 августа 2021 года. На предприятии в помещении котла-утилизатора разгерметизировался трубопровод насыщенного водяного пара, когда его осматривали двое операторов технологических установок. Оба они получились множественные термические ожоги и скончались.

Следователи установили, что начальник цеха, зная о течи и опасности трубопровода поручил подчиненным сотрудникам его осмотреть. По установленным требованиям он должен был незамедлительно остановить и отключить котел. Именно нарушение норм безопасности, по версии правоохранителей, и стало причиной трагедии.

Подсудимый не признал вину в преступлении. Его приговорили к двум годам лишения свободы условного. Кроме того, с него взыскали по полтора миллиона рублей в качестве моральной компенсации родственникам каждого погибшего.