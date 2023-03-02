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НовостиОбщество2 марта 2023 14:42

В Уфе 2 и 3 марта закроют две парковки и ограничат проезд по двум улицам

В мэрии передали, что это связано «с проведением ряда мероприятий»
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Уфе сегодня и завтра, 2 и 3 марта, будут закрыты две парковки и ограничен проезд автомобилей по участкам двух улиц

В Уфе сегодня и завтра, 2 и 3 марта, будут закрыты две парковки и ограничен проезд автомобилей по участкам двух улиц

В Уфе сегодня и завтра, 2 и 3 марта, будут закрыты две парковки и ограничен проезд автомобилей по участкам двух улиц. Об этом сообщили в мэрии. Там передали, что мера связана «с проведением ряда мероприятий», но каких именно – пока не уточняется.

Как пояснили в городской администрации, с 20:00 2 марта до 11:00 3 марта будет закрыта стоянка стадиона Нефтяник (со стороны Комарова), а до 15:00 3 марта перекроют улицу Чернышевского (на участке между Ленина и Мустая Карима). Кроме того, с 14:00 до 19:00 3 марта ограничат движение по крайней правой полосе на четной стороне улицы Тукаева (между Цюрупы и Расулева). В тот же период времени будет недоступна парковка по улице Амурской вдоль Кафедрального собора Рождества Богородицы.

Городские службы попросили жителей с пониманием отнестись к ограничениям и учитывать их при планировании поездок.