В Уфе из-за утечки на трубопроводе без воды остались девять жилых домов и детсад

В Уфе сегодня вечером, 2 марта, у здания мировых судей Кировского района по улице Рабкоров, 7/1 произошла утечка на транзитном трубопроводе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Уфе сегодня вечером, 2 марта, у здания мировых судей Кировского района по улице Рабкоров, 7/1 произошла утечка на транзитном трубопроводе. Об этом сообщил «Уфаводоканал».

На время ремонтных работ коммунальной службе пришлось отключить воду в детсаде на Рабкоров, 3/1 и поликлинике на Кувыкина, 14, а также в девяти жилых дома, располагающихся по улицам:

– Кувыкина 14, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5;

– Рабкоров 1, 3, 5/1, 5/2.

«Уфаводоканал» извинился перед жителями за временные неудобства.