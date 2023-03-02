Автозак ФСИН застрял в снегу у обочины по улице Свердлова в Уфе

фото: телеграм // «Честно говоря»

Автозак Федеральной службы исполнения наказаний застрял в снегу у обочины по улице Свердлова в Уфе. Фотографию завязшего спецавтомобиля 2 марта опубликовал телеграм-канал «Честно говоря». На снимке видно, как грузную машину сзади пытаются вытолкнуть сразу четыре сотрудника ведомства.

По фото можно предположить, где именно произошел инцидент – напротив здания по улице Свердлова, 37, там располагается Управление по конвоированию ФСИН России по Башкирии.

«КП-Уфа» обратилась за комментарием по поводу случившегося в пресс-службу ведомства, однако оперативный ответ там не предоставили.

Напомним, в конце зимы по Уфе прошелся сильный снегопад, с последствием которого город продолжает разбираться. Мэр Ратмир Мавлиев на днях высказал недовольство организацией работы коммунальных служб и предложил ответственным чиновникам самим выйти с лопатами на улицы башкирской столицы.