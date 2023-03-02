Февральские счета за отопление в Башкирии от «БашРТС» будут меньше январских на 13%

В среднем февральские счета за отопление в Башкирии будут на 13% меньше, чем январские Фото: Александр ГЛУЗ

В среднем февральские счета за отопление в Башкирии будут на 13% меньше, чем январские. Речь идет только о тех жилых домах, где есть общедомовые приборы учета (ОДПУ) тепла. Об этом 2 марта сообщила ресурсоснабжающая компания «БашРТС».

– В связи с предстоящим весенним потеплением суммы в квитанциях будут снижаться ежемесячно (при наличии ОДПУ ТЭ), а в летний период и вовсе будут нулевыми – такова особенность схемы оплаты за отопление «по факту», – передали в организации.

Там отметили, что из-за грядущего потепления в некоторых квартирах домов возможны скачки температуры – от высокой на солнечной стороне до низкой на теневой. Подобные перепады возможны и в соседних квартирах. За качество услуг внутри жилых зданий, в том числе и в части поддержания комфортной температуры, отвечают управляющие организации, подчеркнули в «БашРТС».