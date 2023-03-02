Аналитики рассказали, как изменились цены на продукты в Башкирии к концу февраля

В Башкирии свежие огурцы за неделю подешевели на 13,1% – до 203 руб Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Башкирии свежие огурцы за неделю подешевели на 13,1% – до 203 руб. за килограмм. Об этом сообщил Башстат, сравнивший цены в магазинах за 20 и 27 февраля. Ведомство опубликовало отчет 2 марат.

Помимо огурцов, в стоимости в республике также упали маргарин (на 2,9% – до 221 руб.), полукопченая колбаса (на 2,1% – до 465,5 руб.), макароны (на 2% – до 76,5 руб.), картошка (на 1,8% – до 31 руб.), вермишель (на 1,6% – до 77 руб.) и фруктово-ягодные консервы (на 1,5% – до 501 руб.).

На прошедшей неделе в регионе было больше именно подешевевших товаров. Из подорожавших в процентном соотношении можно отметить разве что помидоры. Цена на них выросла на 2,2% – до 172,5 руб.