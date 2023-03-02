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НовостиОбщество2 марта 2023 11:30

Жители Башкирии вечером 2 марта смогут увидеть максимальное сближение Венеры и Юпитера

Светила будут видны на западе в созвездии Рыбы
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: Уфимский планетарий

фото: Уфимский планетарий

Жители Башкирии сегодня вечером, 2 марта, смогут увидеть максимальное сближение Венеры и Юпитера. Об этом сообщил Уфимский планетарий.

Как рассказали в учреждении, две ярчайшие планеты постепенно сближались весь февраля. К самому минимальное расстояние между друг другом они уже подошли сегодня, в 15:40 – их разделяют 32 минуты, что равно диаметру диска полной Луны. На дневном небе сейчас этого не видно, но через четыре часа (с 19:40) – после того как Солнце скроется за горизонтом – светила засияют на западе в созвездии Рыбы.

Более яркая Венера будет видна над Юпитером. Около десяти часов вечера обе планеты одновременно пропадут под горизонтом.