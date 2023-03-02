Молодой житель Уфы хотел воспользоваться интим-услугами и лишился 95 тыс. рублей

В Уфе 20-летний местный житель хотел воспользоваться интим-услугами и лишился 95 тыс. рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Уфе 20-летний местный житель хотел воспользоваться интим-услугами и лишился 95 тыс. рублей. Об этом 2 марта сообщило региональное МВД,

Потерпевший рассказал, что в интернете нашел девушку по вызову и начал с ней переписываться. Во время беседы она попросила перевести ей предоплату в 95 тыс. рублей. Парень согласился и отправил деньги, однако после этого собеседница пропала, а ее номер оказался заблокированным.

Молодой человек пошел в полицию и написал заявление. МВД возбудило уголовное дело о мошенничестве.