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В Башкирии продолжительность жизни выросла до 71,8 лет. Об этом на заседании регионального правительства рассказал премьер-министр республики Андрей Назаров.

В минувшем году, по словам главы кабмина, смертность в Башкирии снизилась на 26%. Основными причинами смерти граждан республики остаются болезни системы кровообращения, новообразования, внешние причины, а также болезни нервной системы, органов пищеварения и органов дыхания.

Как утверждает Назаров, для дальнейшего снижения смертности в республике должна быть усилена работу по своевременному выявлению и лечению рака у жителей Башкирии.

– Важно принимать меры по снижению смертности в трудоспособном возрасте и от внешних причин, – отметил премьер-министр.