Парламент Башкирии внес в Госдуму законопроект об увеличении командировочных в 5 раз

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Парламент Башкирии внес в Государственную Думу законопроект об увеличении размера командировочных в пять раз. Об этом рассказала пресс-служба регионального Государственного Собрания.

Как пояснил ранее председатель Курултая республики Константин Толкачев размер суточных, которые начисляются работникам организаций в период служебной командировки, в настоящее время составляет 100 рублей. Данная сумма фиксированная, и она прописана в постановлении федерального правительства, которое приняли еще в 2002 году. Спикер отметил, что сегодня «это уже чисто символическая сумма, которая не покрывает даже стоимость обеда».

Толкачев утверждает, что целесообразно привязать сумму командировочных к минимальному размеру оплаты труда (сейчас это 16 242 рубля). В этом случае суточные будут составлять тридцатую часть от МРОТ – 541,4 рубля. Данная сумма будет автоматически изменяться следом за индексацией МРОТ.

– С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда в России увеличится на 18,5 % до 19,2 тысячи рублей. Если законопроект будет поддержан, то со следующего года работникам в период командировок будет начисляться 642 рубля в день. В Башкортостане эта сумма будет ощутимо больше, поскольку МРОТ рассчитывается с учетом повышающего районного коэффициента, – отметил Константин Толкачев.