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НовостиПроисшествия2 марта 2023 7:06

В Уфе из-за пожара в районе инфекционной больницы эвакуировалось 25 человек

К тушению было привлечено 45 специалистов
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: МЧС Башкирии

Фото: МЧС Башкирии

Сегодня утром, 2 марта, в Уфе произошел пожар в районе Республиканской клинической инфекционной больницы №4. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

ЧП случилось на улице Запотоцкого. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили задымление гаражного бокса, который находится за территорией больницы и прилегает к административному корпусу. Из опасной зоны самостоятельно эвакуировалось 25 граждан.

В 10:16 пожар был ликвидирован. К тушению было привлечено 45 человек и 14 единиц техники. В результате инцидента никто не погиб и не пострадал. В настоящее время эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС устанавливают обстоятельства произошедшего.